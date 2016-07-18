英国退欧冲击将使今年投行营收减少11%--波士顿咨询

路透伦敦7月15日 - 据波士顿咨询公司(BCG)，投资银行的营收今年可能下降约11%，部分原因是英国上月意外决定退欧后引发的不确定性，以及客户活动下降。

BCG在周五发布的一份报告中称，今年投行营收可能降至2,040亿美元，低于2015年的2,280亿美元，早前的预估为2,120亿美元。

BCG称，与欧洲并购活动相关的营收最多可能减少60%，与欧洲股权资本市场相关的营收可能最多减少50%。

该公司指出，英国退欧“将可能通过市场冲击和企业信心下降影响短期营收前景，也可能通过破坏性的业务转型影响长期营收前景。”

上月公投退欧后，英国将必须与欧盟协商新的贸易条款。汇丰控股等银行表示，他们将会把员工转移至欧盟国家，除非保留“企业互通权(passporting rights)”。

在英国注册的银行目前拥有“互通权”，可以从英国总部向整个欧盟地区提供他们的服务，省去了在每个欧盟国家设立分支所需达到的资本要求和其他成本。

BCG称，设立满足当地要求的单独分支机构最多会额外耗费银行400亿欧元(445亿美元)的成本。

“那些活跃在资管领域，需要在欧盟国家中有本地业务据点的银行或许不再有理由保留伦敦业务，因此会将业务转移到新的中心去，”报告称。

“其他规模本来就不大的银行或许更没有兴趣增加投资，会选择退出某些业务线。”(完)