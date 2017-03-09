欧央行今日应开启退出刺激计划的大门--德国银行业协会

路透柏林3月9日 - 在欧洲央行官员齐聚一堂召开政策会议之际，德国一家银行业协会称，该央行应为退出超宽松货币政策做好准备。

德国BdB私人银行业协会称，欧元区通缩威胁已消失，通胀却在抬头，这一事实支持该协会的上述建议。

BdB负责人Michael Kemmer周四向Deutschlandfunk电台表示，“必须要为这一步好好准备”，而且政策制定者对此应小心地沟通。

“但我认为，欧洲央行今天开启退出(扩张性货币政策)的大门至关重要，”Kemmer称。

这是BdB本周第二次就此话题发表评论。该协会周一称，欧元区经济回升意味着不再需要欧洲央行的超宽松货币政策。(完)