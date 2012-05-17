德国银行业协会BdB主席建议希腊退出欧元区

路透法兰克福5月16日电---德国银行业协会BdB主席Andreas Schmitz周三表示,希腊如果退出欧元区,或能更好地处理自己的债务和结构性问题,这是德国金融业首次有重要代表性人物公开建议希腊退出欧元区.

"距离希腊获得第一批援助已经有两年多时间了,很难想像希腊如何摆脱现在的艰难处境,"Schmitz接受路透专访时表示.

"因此想想其它出路是对的,尤其是,在欧盟'马歇尔计划'支持下,希腊启用自己的货币解决自己的问题会不会更好些,"Schmitz说到.BdB代表的是德国大型民营银行,比如德意志银行(DBKGn.DE)和德国商业银行(CBKG.DE).

欧洲政客和央行官员长期坚持认为,希腊必须留在欧元区,但在希腊政局出现变数的情况下,且欧盟已建立保护其它国家免受希腊违约拖累的"防火墙"後,他们的决心似乎出现动摇.

Schmitz称,希腊退出欧元区後可能产生的牵连风险已明显降低,不过仍不可低估这一风险.

"我希望希腊可以在欧元区里面稳定下来,但选举结果让这件事很难实现,同时也是因为希腊明显缺乏足够意愿去贯彻根本结构性改革,"Schmitz说.

他表示,最终该由希腊决策者来决定国家的未来走向.

"但不管怎样,前路都将崎岖,"他说,并指出希腊一般民众的生活成本可能上升.

"不过,如果希腊需要忍受数十年时间受欧盟执委会、IMF和欧洲央行的要求左右,不满情绪会很大,以致于局势让人无法再忍受下去,"他说.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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