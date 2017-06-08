立信会计师事务所全面整改 目前已暂停承接新的证券业务

路透香港6月8日 - 中国医药公司白云山(600332.SS)周四的一则公告，无意间将大型会计师事务所--立信正被证监会勒令全面整改的信息披露出来。公告称，自5月23日起该会计师事务所已开展全面整改工作，并将在两个月的整改期间内暂停承接新的证券业务。