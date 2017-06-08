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中国财经 | 2017年 6月 8日 星期四 17:24 BJT

立信会计师事务所全面整改 目前已暂停承接新的证券业务

路透香港6月8日 - 中国医药公司白云山(600332.SS)周四的一则公告，无意间将大型会计师事务所--立信正被证监会勒令全面整改的信息披露出来。公告称，自5月23日起该会计师事务所已开展全面整改工作，并将在两个月的整改期间内暂停承接新的证券业务。

白云山称，因此将不得不取消拟在6月23日举办的股东大会上，继续聘请立信会计师事务所为该公司2017年度审计师和内控审计师的议案。

公司公告并称，鉴于立信会计师事务所已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查也具有一定不确定性，公司取消2016年年度股东大会对上述议案的审议。（完）

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(记者 毕晓雯; 审校 曾祥进)
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