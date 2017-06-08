立信会计师事务所全面整改 目前已暂停承接新的证券业务

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月8日 - 中国医药公司白云山(600332.SS)周四的一则公告，无意间将大型会计师事务所--立信正被证监会勒令全面整改的信息披露出来。公告称，自5月23日起该会计师事务所已开展全面整改工作，并将在两个月的整改期间内暂停承接新的证券业务。
白云山称，因此将不得不取消拟在6月23日举办的股东大会上，继续聘请立信会计师事务所为该公司2017年度审计师和内控审计师的议案。
公司公告并称，鉴于立信会计师事务所已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查也具有一定不确定性，公司取消2016年年度股东大会对上述议案的审议。（完）
更多内容：here
(记者 毕晓雯; 审校 曾祥进)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。