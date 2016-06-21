比利时在一购物中心附近扣留一男子 未发现爆炸物

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透布鲁塞尔6月21日 - 比利时警方周二早些时候在布鲁塞尔市中心一座购物中心附近扣留了一名男子，最初怀疑他携带爆炸物，引发首相和国家危机应对中心召开会议。
一名安全消息人士随后对路透称，没有发现嫌疑人携带爆炸物。
City2购物中心周边地区被封锁，但附近的地铁站仍然开放。
布鲁塞尔检察官的发言人表示，该男子于凌晨5:30被捕，拆弹部队介入，以查证他是否携带爆炸物。
电视画面显示附近的街道有大量警察出现。
布鲁塞尔危机中心称，正在与首相米歇尔和内政部长让邦开会。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
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