比利时在一购物中心附近扣留一男子 未发现爆炸物

标题新闻：德国总理梅克尔正在安排特朗普上任后以G20主席国身份与其在春季会面的日期－消息
20国集团(G20) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔6月21日 - 比利时警方周二早些时候在布鲁塞尔市中心一座购物中心附近扣留了一名男子，最初怀疑他携带爆炸物，引发首相和国家危机应对中心召开会议。
一名安全消息人士随后对路透称，没有发现嫌疑人携带爆炸物。
City2购物中心周边地区被封锁，但附近的地铁站仍然开放。
布鲁塞尔检察官的发言人表示，该男子于凌晨5:30被捕，拆弹部队介入，以查证他是否携带爆炸物。
电视画面显示附近的街道有大量警察出现。
布鲁塞尔危机中心称，正在与首相米歇尔和内政部长让邦开会。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
20国集团(G20) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完