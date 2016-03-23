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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 16:11 BJT

中国称比利时首相在布鲁塞尔恐袭后取消访华行程

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月23日 - 中国外交部称，周二比利时首都布鲁塞尔发生武装袭击后，比利时首相取消了访华行程。

中国外交部周三在例行记者会上发表上述评论。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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