东亚银行重整证券业务并裁减约180名香港员工 股价曾涨逾2%

路透香港6月2日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行(0023.HK)周四宣布重整证券业务并裁减约180名本地员工后，股价曾涨逾2%。

东亚银行的声明称，其全资附属公司东亚证券将于7月8日前关闭其全部22个在香港的零售网点，并重整证券服务的后勤部门。

该行表示，“因应营运流程的检讨结果以及东亚证券经营模式的调整，东亚银行将裁减共约180名员工，占该行在香港总员工人数的3.8%。”

该行并称，此举将有助银行提高成本效益，有效地运用资源为客户提供更佳的服务。

东亚银行于开盘前公布业务重整及裁员消息，盘初股价一度涨逾2%至29.2港元。香港时间15:09，该股升1.58%，报29港元，跑赢同业以及大市恒生指数.HSI表现。

这是东亚银行自2002年以来首次裁员，反映环球经济转差影响。

东亚银行主席李国宝2月发布业绩时已指出，宏观经济环境充满挑战，增长步伐放缓，预期今年银行的经营环境不会明显好转，成本控制因此继续成为首要任务，包括冻结人手、加大分行数码化计划、合并部分内地支行等等。

继去年出售经纪附属公司东盛予台湾永丰金证券后，东亚银行正在寻求出售其所持商务及投资者服务企业卓佳75.61%的权益。

近年东亚银行加大数码化力度。现时东亚证券超过90%的交易乃透过电子（包括互联网、手机应用程式及自动化电话服务）渠道进行，而东亚银行计划今年把最少30间香港分行数码化，届年底数码化占比将达50%以上。

此外，东亚中国亦与腾讯(0700.HK)牵头的微众银行等第三方合作，积极开拓数码银行的新业务机会。（完）