豆油收创逾四年新低 进口压力和丰产预期下难言见底

路透上海1月7日 -中国油脂类期货的向下破位潮仍在蔓延。大连豆油期货周二收盘刷新逾四年新低，菜油和棕榈油亦连续第三日收跌。由于近期进口大豆到港压力巨大，加之南美大豆丰产预期渐强，油脂期价短期内恐继续下探。

豆油1405合约收盘大跌1.84%至每吨6,612元，为主力合约2009年4月以来最低；之前一直强势的豆粕今日亦大跌1.71%，至一个半月低位。

“此前市场寄望的节日备货成交非常清淡，油脂庞大的库存没有得到很好的消化，进口压力也在持续释放中。”安信期货农产品分析师李青表示。

她指出，元旦春节的备货完成后，短期看不到新的提振因素。1月进口大豆到港量预计会创下多年同期最高，无论对于豆油还是豆粕而言，都会构成很大压力。

国家粮油信息中心根据船期统计，中国1月进口大豆到港量预计为535万吨，远高于去年同期的478万吨。

此外，市场对南美大豆丰产前景预期强烈，同时对美豆产量及库存也持较乐观预期。美国农业部(USDA)周五将公布的月度供需报告，市场预计将上调巴西及阿根廷大豆产量。

李青表示，南美产量上调已成普遍共识，这也在近日内外盘期价表现中得到了反映，市场还将关注报告对中国进口需求的预估及北美库存状况。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货周二延续隔夜跌势，北京时间15:05，近月合约报每磅37.67美分，为2010年7月以来最低。（完）

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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