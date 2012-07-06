经济低迷推动美容产品销量大涨

2010年纽约秋季时装周拍到的美宝莲品牌的口红。 REUTERS/Carlo Allegri

路透纽约7月5日电（记者 Patricia Reaney）---据一项大学研究显示，经济艰难之时，由於女性更注重外表和吸引配偶，化妆品和品牌牛仔裤销量大涨。

美国德州的研究人员发现，经济低迷对美容业有积极影响，这被称为“口红效应”（lipstick effect），价格不是问题。

沃斯堡德州基督大学社会心理学助理教授希尔（Sarah E. Hill）称：“尽管在经济衰退时，男性和女性均会削减消费支出，但化妆品是例外。”

“女性在经济衰退时购买这些产品的意愿更强烈。即使对其它东西捂紧钱包，她们也想在让自己更吸引人的东西上挥霍一把。”

希尔称，自上世纪30年代的“大萧条”以来，经济低迷常会带动美容产品销量大涨。这项研究发表在《人格与社会心理学》杂志（Journal of Personality andSocial Psychology）上。

市场调研机构NPD Group数据也支持这一说法。其数据表明，2011年，美国护肤品、化妆品和香水销量同比上涨11%。

去年，中国、墨西哥和阿根廷的美容产品销量也呈两位数增长，英国和法国的增幅分别为9%和3%。

希尔认为，“口红效应”首次在其实验中得到证实，推动因素是希望吸引配偶的渴望。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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