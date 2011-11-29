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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 29日 星期二 12:02 BJT

贝克汉姆：曼城难夺英超冠军

英超豪门曼城13轮後以五分优势高居英超积分榜榜首，但贝克汉姆认为曼城本赛季英超难夺冠。尽管曼城本赛季开局强劲及世界最富有俱乐部的地位，36岁的贝克汉姆表示，目前排名第二的曼联有着至关重要的经验积累，称曼联"经验更丰富，知道如何夺冠。"路透

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