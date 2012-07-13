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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 13日 星期五 15:56 BJT

贝克汉姆：开幕式圣火不该由我点燃

贝克汉姆周四表示，自己不是奥运会开幕式上担任主火炬手的合适人选，点燃圣火的荣耀应当赋予一位奥运金牌得主。无缘入选国家队参战伦敦奥运的贝克汉姆难掩失望，但仍坦陈别人比自己更具资格担此重任。这位前任英格兰队长一直担任伦敦奥运形象大使。

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