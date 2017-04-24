企业并购：医疗器械厂商Becton Dickinson将以240亿美元收购同业Bard

路透纽约4月23日 - 相关公司周日表示，美国医疗器械供应商Becton Dickinson and Co将以240亿美元现金加股票收购C R Bard，壮大自己在高速成长的肿瘤与外科设备领域的产品组合。

在两年以前，Becton Dickinson斥资120亿美元收购CareFusion。此次收购成为医疗科技行业一连串并购交易的最新一笔，医疗设备制造商希望通过并购来提高利润率。

“我们相信两家公司合并将为客户与患者带来实惠，我们认为交易将创造机会发挥Becton Dickinson作为行业领头羊的优势，特别是在药物管理和传染病防控方面，”Bard执行长Tim Ring在声明中表示。

两家公司称，交易对Bard的估值为每股317美元，较周五收盘溢价25%。Bard股东手中的每股股票将可换得222.93美元现金以及0.5077股Becton Dickinson股票。交易完成后，Bard股东将持有合并后公司大约15%股份。

Becton Dickinson指出，与Bard达成的交易将令该公司的业务重点从糖尿病的治疗扩大至外周血管疾病、泌尿系统疾病、疝气以及癌症的治疗方面。

“我们将能够在基本治疗过程中与(医疗提供商)合作，而别人无法做到，”Becton Dickinson执行长Vincent Forlenza接受采访时称。

Becton Dickinson表示，此次并购料将增加公司在美国以外市场，比如在中国的业务增长选择，并在2019会计年度提高每股盈余。该公司称，到2020年预计实现约3亿美元的年度“税前运营成本协同效应”。

近些年医疗设备领域达成了数宗大额交易，这是对营收增长普遍放缓、医疗保健提供商进行整合、以及业者控制成本的压力增加作出的反应。

Becton Dickinson和Bard表示，他们预计交易将在2017年秋季完成，还有待监管部门及股东批准。

Perella Weinberg Partners LP 和花旗担任Becton Dickinson的财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP为法律顾问。高盛和Wachtell, Lipton, Rosen & Katz分别为Bard的财务顾问和法律顾问。(完) (编译 徐文焰/王兴亚；审校 白云)