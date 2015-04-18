啤酒花拟斥资61亿收购医药批发企业 售啤酒资产予嘉士伯

路透上海4月18日 - 丹麦啤酒生产商嘉士伯(CARLb.CO)间接控股的中国上市公司啤酒花(600090.SS)周六宣布系列重组方案，包括出售啤酒资产予嘉士伯、通过定向增发和支付现金收购医药批发企业同济堂医药以及定向增发筹集配套资金，同济堂医药初步确定交易价格为61.3亿元人民币。

嘉士伯原本透过合资公司嘉酿投资控制啤酒花29.99%股权，在本次重组中，嘉士伯及其合作伙伴将嘉酿投资全部股权出售给德瑞万丰，后者以现金支付对价。公告未披露具体财务细节。

啤酒花将所持的乌苏啤酒50%股权出售给嘉士伯，后者将支付5.45亿元。另外，啤酒花向同济堂医药股东之一GNC支付约7.8亿元现金收购其所持12.8582%股权，向其余股东定向增发股份作为对价收购同济堂医药剩余股权，每股增发价格为6.39元。

公司还将向东方国润等10家特定对象定向增发不超过2.353亿A股，每股增发价格为6.8元，募集资金不超过16亿元，募集资金投向包括上述收购资产现金支付对价、汉南产业园、医药安全追溯系统项目等项目。

收购及增发完成后，啤酒花将由啤酒业务转型为医药流通企业，嘉士伯将不再持有啤酒花股份，同济堂控股及其实际控制人张美华和李青夫妇成为啤酒花实际控制人，持有后者31.72%股份。

啤酒花自去年9月开始连续停牌，筹划重大资产重组，停牌前收报8.13元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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