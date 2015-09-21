焦点：啤酒业巨头谈合并 涟漪效应或将波及两大可乐厂

图为瓶装可口可乐饮料上的企业标识。 REUTERS/Darren Whiteside

路透纽约9月17日 - 百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)与SABMillerSAB.L可能的合并交易，或在未来几年影响到其他消费行业，从碳酸饮料制造商与灌装厂商，乃至于零食生产商。

分析师称，如果百威英博向SABMiller抛出的橄榄枝获得成功，将打造出市值2,750亿美元的啤酒商，最后可能收购可口可乐(KO.N)或百事可乐(PEP.N)，打破美国酒类和软性饮料制造与销售之间长久以来的障碍。

支持百威英博的私募股权公司3G Capital，对于为企业精简化一向毫不手软。

分析师称，可口可乐或百事可乐可能成为3G及其巴西分支收购目标，同时也可望开启契机，结合两者的分销渠道。

在7月卡夫食品(Kraft Foods) KFT.N与亨氏 HNZ.N在巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)和3G支持下合并后，外界已预期包装食品工业将出现更多合并。

据一位熟悉行业情况的银行人士称，可口可乐的市值高达1,710亿美元，单凭百威英博一己之力根本无法吞下，但是百威英博与SABMiller合并后打造的更大、更为综合的实体，却非常有望在三至四年时间内拿下可口可乐。

分析师称，随着时间的推移，可口可乐的规模对潜在交易造成的障碍将越来越低。

“因为随着这种潜在的并购，公司的规模会越变越大，他们自然也会有越来越大的梦想，”Sanford Bernstein分析师Ali Dibadj在接受采访时表示。Dibadj还在稍早前发布的研报中称，合并后实体有可能会收购百事可乐的饮料业务，卡夫和亨氏结亲后成立的卡夫亨氏(Kraft-Heinz)有望将百事休闲食品业务Frito-Lay收入囊中。

**针对不同的市场？**

上述可能性有可能会给软饮料生产商带来更大压力。由于传统软饮料需求日渐下滑，这些生产商其实已经捉襟见肘，纷纷削减成本并加大销售，否则将坐待被收购。可口可乐和百事可乐均拒绝置评。

“如果该(啤酒)交易最终成功，其所代表的整体行业的合并步伐可能给可口可乐和百事可乐带来不小压力，迫使他们加紧马力，提升自身营收增长及现金生产力，”瑞银分析师Stephen Powers在一份研报中称。

虽然可口可乐一直反对合并碳酸饮料和啤酒业务，认为这两个业务针对不同的市场，但全球其他地区的公司却不这么看，例如日本的三得利控股，就两项业务都涉猎，而且还供应葡萄酒及白酒。

从目前来看，百威英博收购SABMiller或许会迫使碳酸饮料生产商去判断，与这两家啤酒生产商之前达成的国际市场灌装和分销协议将受到何种影响。

SABMiller在包括萨尔瓦多和洪都拉斯在内的七个市场为可口可乐处理灌装业务。两家公司在11月达成协议，将二者在非洲东部和南部的非酒精饮料和即饮饮料灌装业务合并起来。

另外，百威英博与百事可乐在拉丁美洲有分销协议，包括在巴西灌装、出售和分销部分百事可乐品牌的专有权。

分析师表示，百威英博与SABMiller合并后的实体不太可能同时为可口可乐和百事可乐灌装产品。“他们是竞争对手，”Dibadj说，“可口可乐和百事可乐通常不支持共享灌装领域的信息、分析及人员。”

两家啤酒生产商的合并也会给Molson Coors Brewing (TAP.N)带来提高美国市场份额的机会。市场普遍预计，反垄断监管机构会迫使合并后的实体剥离其在MillerCoors中的股权。MillerCoors是Molson Coors和SABMiller的合资公司。 合并后的实体若不剥离这部分股权，则在美国市场的份额会高达70%。

两家公司曾在合资协议中规定，Molson Coors拥有收购SABMiller所持合资公司股权的优先权，以及最终的否决权。市场估计这部分股权的价值大约为74亿美元。(完)