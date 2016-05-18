专访：朝日集团控股社长称无意收购SABMiller东欧资产

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透东京5月17日 - 日本最大酿酒业者朝日集团控股(2502.T)社长小路明善周二表示，将不会标购SABMiller PLC SAB.L为了满足反垄断要求而打算出售的东欧资产。
于3月接任社长职位的小路明善在接受路透专访时表示，“我们一直在研究这些资产，但不会出手竞购。”
反之，他称朝日将会着重于提高Peroni、Grolsch及Meantime等啤酒品牌销售；朝日上月同意以25.5亿欧元从SABMiller收购上述品牌。
朝日押注这些品牌可助其扩展在欧洲的市场占有。先前朝日海外扩张重点放在亚洲及大洋洲，例如2011年以15亿新西兰元(10.2亿美元)收购新西兰Independent Liquor，以及于2009年收购19.9%的中国青岛啤酒(600600.SS)(0168.HK)股权。
小路明善同时指出，朝日计划通过收购SABMiller资产，最终实现在欧洲销售Super Dry品牌啤酒。Super Dry是朝日旗下最畅销的啤酒，居日本啤酒销售之冠。
该项收购取决于百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)收购SABMiller是否能取得反垄断监管机构批准。
小路明善称，虽然朝日集团不打算买SABMiller东欧事业，但仍寻求在全球其他地方的收购契机。他指出，该集团就算额外举债3,000亿日圆(27.4亿美元)，也不会损及其债信评等。
“同时由于日本央行实施负利率政策，我们可以以低利率发行债券，”他称。
他并提到，朝日集团不太可能在南美等新兴经济体大举押注，尽管这些市场拥有成长潜力。
他说，“我们正在关注美国及欧洲，这些地方的成长或许并不强劲，但较为稳健。”(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
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