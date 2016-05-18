专访：朝日集团控股社长称无意收购SABMiller东欧资产

2016年5月17日，日本东京，图为朝日集团控股社长小路明善在总部的企业标识旁拍照。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京5月17日 - 日本最大酿酒业者朝日集团控股(2502.T)社长小路明善周二表示，将不会标购SABMiller PLC SAB.L为了满足反垄断要求而打算出售的东欧资产。

于3月接任社长职位的小路明善在接受路透专访时表示，“我们一直在研究这些资产，但不会出手竞购。”

反之，他称朝日将会着重于提高Peroni、Grolsch及Meantime等啤酒品牌销售；朝日上月同意以25.5亿欧元从SABMiller收购上述品牌。

朝日押注这些品牌可助其扩展在欧洲的市场占有。先前朝日海外扩张重点放在亚洲及大洋洲，例如2011年以15亿新西兰元(10.2亿美元)收购新西兰Independent Liquor，以及于2009年收购19.9%的中国青岛啤酒(600600.SS)(0168.HK)股权。

小路明善同时指出，朝日计划通过收购SABMiller资产，最终实现在欧洲销售Super Dry品牌啤酒。Super Dry是朝日旗下最畅销的啤酒，居日本啤酒销售之冠。

该项收购取决于百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)收购SABMiller是否能取得反垄断监管机构批准。

小路明善称，虽然朝日集团不打算买SABMiller东欧事业，但仍寻求在全球其他地方的收购契机。他指出，该集团就算额外举债3,000亿日圆(27.4亿美元)，也不会损及其债信评等。

“同时由于日本央行实施负利率政策，我们可以以低利率发行债券，”他称。

他并提到，朝日集团不太可能在南美等新兴经济体大举押注，尽管这些市场拥有成长潜力。

他说，“我们正在关注美国及欧洲，这些地方的成长或许并不强劲，但较为稳健。”(完)