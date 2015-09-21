市场热谈：啤酒巨头并购 在中国或不得不放弃重要优势

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透上海/香港9月18日 - 百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)与SABMiller SAB.L若能联姻，几乎肯定要摘掉SAB皇冠上的一颗明珠：对中国最大的啤酒品牌49%的持股。
这可能意味着两公司合并后，将要放弃SAB中国合资企业华润雪花巨大的分销和灌装资源，这个平台能帮助其在中国巨大的啤酒市场成长。
“多数这些(中国)品牌的重要价值是其拥有的灌装和分销系统，”China Market Research Group驻上海主管Ben Cavender称。
“从未来几年打造品牌的角度看，拥有这个通路意义重大，”他称。
百威试图与SAB结盟，或将在中国遇到两大障碍；SAB在中国与华润集团(0291.HK)合资的雪花啤酒销量在全球居首。
首先，该交易触发的所有权变更，将可能给予华润创业买断SAB所持华润雪花股权的权利。银行业消息人士称，华润创业很可能比较乐意行使此权利。
其次，据律师估计，即便华润创业不行使这一权利，中国的反垄断监管机构也会伺机而动，规定交易必须将华润雪花排除在外。
律师称，百威英博与SAB合并后，他们在中国的市场份额将增至约37%，带来竞争问题。百威英博的百威啤酒在中国是畅销品牌。
中国商务部2008年批准英博集团(InBev)以520亿美元收购安海斯-布希(Anheuser-Busch)，但禁止两家公司增加对包括华润雪花在内国内啤酒企业的持股权，表明中国对于国内市场的集中化程度较为敏感。
“商务部很有可能会要求SABMiller拆分所持雪花啤酒49%的股权(或者至少降低持股权至不再是联合控股的水平)，作为放行该交易的条件之一，”上海元达律师事务所合伙人刘晨光称。
中国商务部、百威英博和SAB均未回应记者的置评请求。(完)
(编译 王丽鑫/刘秀红；审校 张明钧/白云)
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