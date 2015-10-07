百威英博提高收购SABMiller出价至每股42.15英镑

路透10月7日 - 啤酒厂商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)已提高收购全球第二大啤酒商SABMiller SAB.L的出价至每股42.15英镑现金。

百威英博周三称，修改后的收购提议对于SABMiller股东而言应该很有吸引力，而且提供了一个极具吸引力的机会。

百威英博之前曾两次向SABMiller提出收购出价，第二次出价为每股40英镑，对后者的估值接近650亿英镑(986亿美元)。(完)