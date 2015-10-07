百威英博提高收购SABMiller出价至每股42.15英镑

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透10月7日 - 啤酒厂商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)已提高收购全球第二大啤酒商SABMiller SAB.L的出价至每股42.15英镑现金。
百威英博周三称，修改后的收购提议对于SABMiller股东而言应该很有吸引力，而且提供了一个极具吸引力的机会。
百威英博之前曾两次向SABMiller提出收购出价，第二次出价为每股40英镑，对后者的估值接近650亿英镑(986亿美元)。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。