百威英博谈成收购SAB Miller的协议 每股价格44英镑

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月13日 - 全球最大啤酒生产商百威英博(ABI.BR)周二与同业SAB MillerSAB.L共同宣布就并购条件达成一致，前者将以每股44英镑(68美元)的价格收购规模较小的后者。
经过多日的讨价还价，两家公司宣布原则上就收购条件达成一致，这个价格相当于较SABMiller的9月14日收盘价溢价约50%。
此外，投资者还可以选择是否认购股票。
根据协议条件，如果并购未获得监管部门批准或百威英博股东的批准，百威英博同意向SABMiller支付30亿美元分手费。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。