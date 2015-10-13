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国际财经 | 2015年 10月 13日 星期二 15:24 BJT

百威英博谈成收购SAB Miller的协议 每股价格44英镑

路透伦敦10月13日 - 全球最大啤酒生产商百威英博(ABI.BR)周二与同业SAB MillerSAB.L共同宣布就并购条件达成一致，前者将以每股44英镑(68美元)的价格收购规模较小的后者。

经过多日的讨价还价，两家公司宣布原则上就收购条件达成一致，这个价格相当于较SABMiller的9月14日收盘价溢价约50%。

此外，投资者还可以选择是否认购股票。

根据协议条件，如果并购未获得监管部门批准或百威英博股东的批准，百威英博同意向SABMiller支付30亿美元分手费。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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