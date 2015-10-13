SABMiller接受百威英博1044亿美元收购报价（更新版）

路透布鲁塞尔/伦敦10月13日 - 当全球最大啤酒生产商百威英博(ABI.BR)周二第五次提出收购计划时，SABMillerSAB.L终于表示接受，前者提出的现金加股票报价达680亿英镑（1,044亿美元）。

在多次拒绝后，百威英博表示原则上同意以每股44英镑现金收购SABMiller，同时保留以折价股权加现金方式收购的替代选择，且不超过SABMiller的41%股权。

SABMiller称已向百威英博表示，其董事会准备接受报价，并称已经要求将最后期限延长两周，后者在此期限前需明确提出收购意向。新的期限为10月28日。

双方同意，如果并购未获得监管部门或百威英博股东的批准，百威英博同意向SABMiller支付30亿美元分手费。

周二提出的新报价超出了周一的43.50英镑报价。

现金加股票的替代选择仍然保留，这个方案是针对SABMiller两大股东设计--Altria(MO.N)及哥伦比亚Santo Domingo家族的BevCo公司。Santo Domingo在SABMiller持股40.5%。

如果这两大股东选择现金加股票方案，而其他股东选择现金，则收购提案的价值将为680亿英镑(1,000亿美元)。

此案将排名企业史上前五，同时创收购单一英国企业的最高纪录。

合并后的新集团将占全球啤酒产量的近三分之一。

合并后，百威英博原本可观的拉丁美洲及亚洲版图，将会再加入一些新企业，而且更重要的是，公司将首度涉足非洲。(完)