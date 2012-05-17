17日盘前分析：半年线面临考验

受利空因素打压，近几日A股市场重陷调整，在盘中多数个股下挫的带动下，沪综指重心持续下移，且失守2350点，半年线岌岌可危，显示空头力量超级强大，深成指跌幅更甚，盘中失守万点大关。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受利空因素打压，近几日A股市场重陷调整，在盘中多数个股下挫的带动下，沪综指重心持续下移，且失守2350点，半年线岌岌可危，显示空头力量超级强大，深成指跌幅更甚，盘中失守万点大关。

从外围市场看，美国股市周三收低,盘中走势震荡，标普500指数连跌第四日，因投资者担忧希腊能否保住其欧元区成员国的地位。

从技术层面分析，短期大盘弱势特征较为明显，接连向下破位寻求支撑，尽管连续下跌後存在一定的技术性反弹需求，但是量能的萎缩以及上方技术位的反压都对指数反弹形成较强的阻碍，预计大盘短期弱势格局难改。

笔者认为，海外市场风险偏好下降导致的股市与大宗商品价格下挫正在向国内市场传导。在外部动荡确定、经济增速下滑确定而“稳经济”政策底限不确定的过程中，短线仍有震荡整理的要求，投资者对後市依然保持谨慎的态度。

消息面，证监会主席郭树清16日在第三十七届国际证监会组织年会发表演讲时表示，推出人民币资本项目可兑换，对於转变我国经济发展方式，加快产业结构升级具有非常重要的意义。现阶段各方面的条件也非常有利。要按照准确定位、权衡利弊、控制风险、抓住重点、注重实质的思路，积极稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换，以此推动中国经济和世界经济在更高水平上融合发展。

另外，记者获悉，备受市场关注的转融通业务正在紧锣密鼓推进。本周末，各家券商的数据报送系统开发和测试工作有望结束。下周，25家融资融券试点券商将进行转融通业务全系统联网测试。

券商人士指出，全系统联网测试将是转融通业务推出前的关键步骤。2010年正式推出融资融券业务前，监管层就曾召集11家拟试点融资融券业务的券商进行联网测试，最後一次测试结束仅两个月，融资融券试点正式推出。如此次转融通联网测试能顺利完成，意味着相关技术环节基本“验收”完成，转融通业务推出进入 “倒计时”。（完）

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