英国经济：第二季面临财务困难的英国企业按年减少39%--报告

路透伦敦7月15日 - 英国专业重组公司Begbies Traynor 发布报告指出，今年第二季面临严重财务困难的英国企业数较上年同期大幅减少39%。

Begbies Traynor周一发布的报告中指出，截至6月底的三个月里，面临“严重”财务问题的英国企业数减少至3,001家，去年同期为4,947家，显示“英国经济体质明显改善”。