英国经济：第二季面临财务困难的英国企业按年减少39%--报告

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透伦敦7月15日 - 英国专业重组公司Begbies Traynor 发布报告指出，今年第二季面临严重财务困难的英国企业数较上年同期大幅减少39%。
Begbies Traynor周一发布的报告中指出，截至6月底的三个月里，面临“严重”财务问题的英国企业数减少至3,001家，去年同期为4,947家，显示“英国经济体质明显改善”。
报告还指出，上述按年降幅为自2011年初以来第二高，第一季时为减少9%。(完) (编译 石冠兰 审校 沈以文)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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