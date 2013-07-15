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中国财经报道 | 2013年 7月 15日 星期一 15:22 BJT

英国经济：第二季面临财务困难的英国企业按年减少39%--报告

路透伦敦7月15日 - 英国专业重组公司Begbies Traynor 发布报告指出，今年第二季面临严重财务困难的英国企业数较上年同期大幅减少39%。

Begbies Traynor周一发布的报告中指出，截至6月底的三个月里，面临“严重”财务问题的英国企业数减少至3,001家，去年同期为4,947家，显示“英国经济体质明显改善”。

报告还指出，上述按年降幅为自2011年初以来第二高，第一季时为减少9%。(完) (编译 石冠兰 审校 沈以文)
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