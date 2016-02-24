北京控股有限公司筹措25亿欧元用作收购EEW过桥贷款

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港2月24日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，国营企业北京控股有限公司正筹措25亿欧元(27.5亿美元)的一年期双边贷款，以支持该公司从瑞典私募基金业者EQT Infrastructure II手中收购德国Energy from Waste (EEW)。
消息人士称，这笔过桥贷款由中国银行提供，利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码不到100个基点。消息人士并提到，资金也将用于再融资。
根据路透报导，2月时北京控股公司敲定以14亿欧元收购EEW，这创下中国企业史上的最大规模的德国企业并购案。
熟悉交易的消息人士称，包含债务在内，该交易对于EEW的估值达18亿欧元。在一场罕见的中国企业竞购战中，北京控股击败了中国天楹股份有限公司与平安集团、北京首都创业投资与德国公共事业业者Steagw、及芬兰公用事业Fortum等团队。
这笔交易的估值为EEW核心获利的9.5倍，接近长江基建于2013年收购荷兰废物能源利用公司AVR的9倍核心获利。
根据EQT于2月4日发出的新闻稿，该协议目前正依据德国对外贸易暨支付条例(Foreign Trade and Payments Ordinance)审批。交易预料于本月底结案。
EQT在2013年3月收购EEW的51%股权，并与欧洲最大能源公司之一E.ON合作发展业务。2015年4月时，在E.ON宣布其集团重整计画后，EQT买下剩余的49%股权。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)