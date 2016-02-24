北京控股有限公司筹措25亿欧元用作收购EEW过桥贷款

路透香港2月24日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，国营企业北京控股有限公司正筹措25亿欧元(27.5亿美元)的一年期双边贷款，以支持该公司从瑞典私募基金业者EQT Infrastructure II手中收购德国Energy from Waste (EEW)。

消息人士称，这笔过桥贷款由中国银行提供，利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码不到100个基点。消息人士并提到，资金也将用于再融资。

根据路透报导，2月时北京控股公司敲定以14亿欧元收购EEW，这创下中国企业史上的最大规模的德国企业并购案。

熟悉交易的消息人士称，包含债务在内，该交易对于EEW的估值达18亿欧元。在一场罕见的中国企业竞购战中，北京控股击败了中国天楹股份有限公司与平安集团、北京首都创业投资与德国公共事业业者Steagw、及芬兰公用事业Fortum等团队。

这笔交易的估值为EEW核心获利的9.5倍，接近长江基建于2013年收购荷兰废物能源利用公司AVR的9倍核心获利。

根据EQT于2月4日发出的新闻稿，该协议目前正依据德国对外贸易暨支付条例(Foreign Trade and Payments Ordinance)审批。交易预料于本月底结案。

EQT在2013年3月收购EEW的51%股权，并与欧洲最大能源公司之一E.ON合作发展业务。2015年4月时，在E.ON宣布其集团重整计画后，EQT买下剩余的49%股权。(完)