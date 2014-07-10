北大资源合营近40亿元投得天津一幅土地

路透香港7月10日 - 中国北大方正集团旗下房地产商--北大资源(0618.HK)周四称，其与天津民企津东集团的合营以39.73亿元人民币成功投得天津一幅土地。

北大资源于联交所的声明称，旗下天津博雅成功投得于天津土地交易中心挂牌出售的位于河西区黑牛城道与洪泽南路交口东南侧、地盘面积6.65万平方米之土地，作住宅及商服用途。以此计算，每平方米土地约5.97万元。

公司表示，“该土地位于天津主要开发区新八大里地区，毗邻绿地及商业区域。此外，该土地附近未来将建有地铁站，交通方便，董事会认为具有良好的开发潜力。”

该土地由天津国土管理局提呈出售，根据协议土地上之建设须于今年8月底前动工，2017年底前完工。

天津博雅已支付12亿元人民币保证金，并将透过内部资源及主要股东或其关连公司贷款为其资本承担融资。

北大资源持有天津博雅60%股权，津东集团以及天津市新荣华房地产经纪有限公司各占余下20%之权益。

前称方正数码的北大资源原本从事信息产品分销，2013年获北大方正注入房地产业务，自此转型，并积极在内地投得。现时北大方正持有其逾73%的股份。

香港时间10:08，该股持平于0.7港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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