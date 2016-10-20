美国经济温和或适度增长 更多行业出现薪资压力-美联储褐皮书

路透华盛顿10月19日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，9月和10月初，美国经济呈现一些出薪资压力上升的迹象，但整体增幅仍然温和，进一步显示，美联储决策者在考虑加息时，所面临经济前景仍不明朗。

“薪资增长保持温和上升的势头，尽管一些地区报告，某些行业的薪资压力不断上升，”褐皮书称。

褐皮书称，多数联储地区报告经济以温和或适度的步伐扩张，消费者支出喜忧参半。

美联储决策者密切关注，由失业率带动的薪资压力不断上升的迹象。目前美国失业率为5.0%。

在9月政策会议后，美联储暗示如果就业持续改善，通胀继续上升，美联储可能在年底前升息。

美国通胀上升速度一直缓慢。美联储褐皮书称，尽管多数地区就业市场供应收紧，但总体物价上涨温和。

不过，费城，圣路易斯和旧金山联储表示，所在地区出现薪资压力，因劳动力供应短缺。

在波士顿联储地区，“就业市场的竞争也导致零售和旅游业受访企业上调薪资，”而纽约地区的雇主“协商薪酬的意愿也不断增强。”

旧金山联储表示，一些小企业主报告，需要恢复已取消的医疗保健福利，以吸引求职者。

波士顿联储称，多个行业的受访企业表示，围绕美国大选的不确定性是推迟部分业务决定的原因所在。

自去年12月首次上调近零利率后，美联储一直维持利率不变，部份原因是缺少通胀压力。目前美国通胀为1.7%，低于2%的美联储目标。

这份褐皮书是由达拉斯联储根据10月7日或之前收集的数据整理完成的。下次美联储会议将在两周后举行，但投资者预计美联储下次升息将在12月政策会议上。(完)