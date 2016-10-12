京冀共建北京新机场临空经济区 总投资超2,000亿元--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月12日 - 北京日报周三报导，根据国家发改委印发“北京新机场临空经济区规划（2016-2020年）”，北京市将与河北省合作共建新机场临空经济区，总投资将超过2,000亿元人民币。
北京市发改委网站亦刊文称，为贯彻落实京津冀协同发展战略，发挥北京新机场大型国际航空枢纽辐射作用，北京市将与河北省合作共建新机场临空经济区，促进京冀两地深度融合发展。
北京新机场建设于2013年全面开工。北京新机场建设指挥部指挥长助理、新闻发言人朱文欣此前曾对媒体披露，北京新机场工程力争2019年建成通航，远期规划旅客吞吐量1亿人次以上，本期按照2025年旅客吞吐量7,200万人次、飞机起降量62万架次。（完）
(发稿 李子木；审校 沈燕)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。