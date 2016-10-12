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中国财经 | 2016年 10月 12日 星期三 11:09 BJT

京冀共建北京新机场临空经济区 总投资超2,000亿元--报载

路透北京10月12日 - 北京日报周三报导，根据国家发改委印发“北京新机场临空经济区规划（2016-2020年）”，北京市将与河北省合作共建新机场临空经济区，总投资将超过2,000亿元人民币。

北京市发改委网站亦刊文称，为贯彻落实京津冀协同发展战略，发挥北京新机场大型国际航空枢纽辐射作用，北京市将与河北省合作共建新机场临空经济区，促进京冀两地深度融合发展。

北京新机场建设于2013年全面开工。北京新机场建设指挥部指挥长助理、新闻发言人朱文欣此前曾对媒体披露，北京新机场工程力争2019年建成通航，远期规划旅客吞吐量1亿人次以上，本期按照2025年旅客吞吐量7,200万人次、飞机起降量62万架次。（完）

(发稿 李子木；审校 沈燕)

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