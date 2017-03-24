北京住建委称约谈十家中介机构 禁止其参与炒房

路透北京3月24日 - 北京市住建委周四称，该部门召集链家、我爱我家、麦田、华熙、存房、金色时光、爱屋吉屋、易合、金城阜业、中原等北京市十家中介机构负责人，进行集体约谈，主旨在于规范中介机构的行为，落实正在实施的楼市调控新政。

据北京住建委网站显示，该委相关负责人明确要求，十家中介机构不得参与炒房，包括炒作天价房、学区房等；禁止囤积房源，哄抬房屋价格；不得发布虚假房源和虚假价格。另外，也不能违规设立资金池，参与首付贷等违规金融行为。

对于中介机构的任何房屋炒作行为，北京市住建委将逢“炒”必“办”，发现一起，查办一起，绝不姑息。

作为目前北京中介市场上的主流机构，这十家中介机构的签约量，占到了全市存量房总成交量的八成左右。

除了约谈主要中介机构之外，北京市住建委对房地产市场秩序的执法检查行动将不间断地持续开展，下一步将会同发改、工商、地税、银监等部门继续加大联合执法查处力度，重拳打击捂盘惜售、囤积房源、闲置土地、炒地以及房地产经纪机构参与炒房、哄抬房价、发布虚假房源、违规代理“天价学区房”及价格信息等违法违规行为。

北京近一阶段房价持续高烧，监管层正加力调控。中国央行营业管理部和北京市住建委等多部门周五一早联合发布关于加强北京地区住房信贷业务风险管理的通知称，要继续从严控制个人购房贷款增量，严格落实各项房地产信贷调控措施；对离婚一年内的贷款人实施差别化住房信贷政策，商贷和公积金贷款均按二套房信贷政策执行。（完）