北京公布治理污染新举措

北京市代市长王安顺周二在北京第十四届市人大一次会议上公布了北京治理污染的新举措。王安顺表示，北京今年将淘汰18万辆老旧机动车，并控制新车销售的过度增长。他在讲话中称，要“加快建设蓝天、绿地、水净的美丽城市”。图为1月14日，雾霾中的北京。路透