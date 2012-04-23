各路厂商聚首北京 中国车市竞争将空前激烈

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透北京4月23日电---中国汽车市场可能依然年轻，但同时也在飞速增长，本周汇聚北京的汽车行业高管将会亲眼目睹这一切。
北京车展周一拉开帷幕，而中国汽车市场经历十年井喷式增长後也开始放缓。许多行业高管和分析人士称，乘用车销售像2009年那样一年激增46%的日子已经过去了，他们普遍预测当下十年的年均增速将回落至7-8%。
对汽车厂商而言不幸的是，在汽车行业增速放缓的同时，许多新来者才刚刚进入中国市场市场，而现有的竞争者也在丰富产品类型。
浙江吉利控股集团董事长李书福称，中国市场的汽车品牌和产品比以往任何时候都要多，导致市场瞬间变得更具竞争性，市况对厂商而言也是日益艰难。吉利2010年收购了瑞典沃尔沃汽车公司(Volvo)。
可以确信的是，中国汽车市场仍有充足的增长空间。即使保守预测，到2020年时中国汽车市场销量也将会达到3,000万辆，而去年仅为1,800万辆。另有人预测，届时销量甚至会达到4,000万辆。
但市场竞争愈发激烈的迹象却很明显。
长安汽车和比亚迪等本土汽车厂商昔日强劲的盈利能力已明显削弱，这主要归因于政府在2008年全球经济危机後实施的许多购车优惠政策多数已经到期。
像丰田和本田等一些全球汽车厂商，也在采取措施勉强维持较快的增长水平。
**卖车越来越难**
本田中国区主管Seiji Kuraishi本月稍早时候对记者表示，“对於包括我们在内的许多厂商而言，全球高管蜂拥至此是因为中国已成为全球头号(汽车)市场，而且这里的汽车需求仍在增长。”
但随着中国市场的成熟，卖车无疑会变得越来越难。
随着西亚特(Seat)和阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo)等国外汽车厂商的蜂拥加入，加上现有的外国合资企业增加了更多仅面向中国的汽车品牌，市场放缓会导致竞争变得更为残酷。
通用汽车(GM)全球运营主管Tim Lee本周日在北京称，“如今的中国，竞争非常激烈，价格压力也很大，”他指得是侵蚀利润的销售折扣。
要想生存就必须了解中国日益多样化的消费者。
通用汽车大中华区总裁甘文维(Kevin Wale)表示：“中国的汽车市场需求正变得越来越多样化。个性化需求越来越强，SUV的需求越来越大，豪华车需求也在增长。”
“汽车业的每个趋势都开始在中国出现，汽车业高管需要来看看中国市场的变化。”（完）
编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。