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中国财经 | 2016年 8月 19日 星期五 09:49 BJT

北汽国贸将在南非工业园区投资8亿美元

路透约翰内斯堡8月18日 - 南非Coega工业开发公司(Coega Development Corporation)周四称，中国国企--北京汽车国际贸易有限公司(简称北汽国贸)已签署投资协议，将在南非东开普省工业园区投资110亿兰特(8.233亿美元)。Coega工业开发公司是该园区的运营企业。

Coega工业开发公司在声明中称，该交易意味着北汽国贸将在Coega工业开发区开设汽车制造工厂。(完)

(编译 李爽 审校 李婷仪)

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