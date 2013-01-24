北京将执行更严格的机动车排放标准

为遏制空气污染，北京计划从下月开始实施更严格的机动车排放标准，执行相当于“欧五”的“京五”机动车排放标准。新标准适用于市场销售的新车和在京首次申领牌照的机动车，在用车不受影响。图为北京二环路上的车流。路透