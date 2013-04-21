北汽集团基于萨博平台的中高端自主品牌新车绅宝下月上市

路透上海4月20日 - 中国第四大汽车集团--北京汽车集团有限公司周六在上海车展上宣布，集团基于萨博(SAAB)平台的中高端轿车绅宝将于5月11日上市销售，其自主品牌发展之路将加速。

此前北汽集团已推出北京汽车E系列及北汽威旺多款自主品牌汽车，但绅宝是北汽推向市场的第一款中高端轿车，将是公司国际化自主品牌战略的核心产品。

2009年北汽集团以2亿美元收购原属通用汽车(GM.N)的萨博汽车旗下的相关知识产权后，发展中高级乘用车。而绅宝则源自萨博的技术平台，传承了曾被誉为“陆地飞行器”的萨博汽车在动力、安全、操控等方面的优质基因。

北汽集团已提出2015年产销超过300万辆，实现销售收入3,500亿元人民币，力争进入世界汽车业排名前15位。其中自主品牌乘用车产量要达到50-70万辆，加上旗下福田汽车(600166.SS)的自主品牌，全集团自主品牌销量占比将超过65%。

北汽集团去年累计销量达170万辆，同比增长10.3%；营收2,100亿元，利润170亿元。其与韩国现代汽车(005380.KS)、德国奔驰等国际汽车大厂均组建了乘用车合资企业。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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