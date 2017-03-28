北京拟治理“大城市病” 2020年人口规模在2300万人--新华

路透北京3月28日 - 北京市最新表示，计划至2030年治理“大城市病”取得显着成效，首都核心功能更加优化，京津冀区域一体化格局基本形成；在城市规模上，2020年人口规模在2,300万人。

新华社援引北京市规划国土委称，指导北京发展的《北京城市总体规划（2016年-2030年）》草案编制日前完成，开始征求公众意见。

该草案称，2020年，城乡建设用地规模减至2,860平方公里左右；2030年，城乡建设用地规模减至2,760平方公里左右。

草案提出，城市空间结构打造“一主”“一副”“两轴”“多点”。“一主”指中心城区，包括东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区；“两轴”指中轴线及其延长线、长安街及其延长线；“多点”指门头沟、房山、顺义、大兴、亦庄、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆10个周边城区。

在历史文化名城保护方面，草案提出四个空间层次范围，即旧城、中心城区、市域和区域；两大重点区域，即旧城和三山五园；三条文化带，即长城文化带、运河文化带、西山文化带。

人民日报稍早评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。（完）