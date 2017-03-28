北京拟治理“大城市病” 2020年人口规模在2300万人--新华

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
路透北京3月28日 - 北京市最新表示，计划至2030年治理“大城市病”取得显着成效，首都核心功能更加优化，京津冀区域一体化格局基本形成；在城市规模上，2020年人口规模在2,300万人。
新华社援引北京市规划国土委称，指导北京发展的《北京城市总体规划（2016年-2030年）》草案编制日前完成，开始征求公众意见。
该草案称，2020年，城乡建设用地规模减至2,860平方公里左右；2030年，城乡建设用地规模减至2,760平方公里左右。
草案提出，城市空间结构打造“一主”“一副”“两轴”“多点”。“一主”指中心城区，包括东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区；“两轴”指中轴线及其延长线、长安街及其延长线；“多点”指门头沟、房山、顺义、大兴、亦庄、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆10个周边城区。
在历史文化名城保护方面，草案提出四个空间层次范围，即旧城、中心城区、市域和区域；两大重点区域，即旧城和三山五园；三条文化带，即长城文化带、运河文化带、西山文化带。
人民日报稍早评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。