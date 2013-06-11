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气候环境 | 2013年 6月 11日 星期二 09:30 BJT

北京市公布碳排放交易合格核查机构初选名单

路透北京6月10日 - 北京市政府已公布一份初步符合国家批准资格的核查机构名单，对北京市重点排放单位的二氧化碳排放情况进行核查，这是北京今年推出碳交易的一项重要准备步骤。

北京是中国七个今年将开展碳排权交易试点省市之一。

北京市政府周六公布一份15家企业的考虑名单，将接受审定，以取得核查机构资格，核查约300家企业的排碳量，根据碳交易计划，将对这些企业分配具体的排碳上限配额。

入围核查机构名单的企业包括中国质量认证中心、中环联合(北京)认证中心有限公司、中国船级社质量认证公司，这几家都是在联合国碳交易市场具有丰富经验的核证机构。

北京市发展改革委员会委员洪继元向新华社表示，最后的法规工作正在等待立法通过，但北京市希望年底前实现第一笔碳交易。

北京市监管当局原本希望上个月对排碳大户发出排放许可，但消息人士指出，业界担心开展碳交易市场，可能使企业增加额外负担，在企业游说之下，使得发放时间延后。

北京碳排放权交易系统将对电力及热力供应商、制造商、及主要公共建筑设定碳排放量上限。

碳排放量超出上限的企业，将被迫在市场购买配额，或是向政府缴纳罚金。

深圳将成为中国第一个推出碳交易市场的城市。深圳排放权交易所将在6月18日启动交易。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王洋)

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