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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 13:54 BJT

北京部分商业银行适度下调首套房贷利率--报载

中国央行营业管理部进行的快速调查显示，北京辖内部分商业银行按照差别化定价原则，适度下调了首套房贷款利率。《金融时报》周五报道，央行营业管理部监测数据显示2月份北京辖内商业银行个人首套房贷款低利率区间发生额占比较1月份明显增大。路透

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