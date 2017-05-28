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时事要闻 | 2017年 5月 28日 星期日 08:03 BJT

蔡奇升任北京市委书记 陈吉宁任北京代市长

路透北京5月27日 - 中国新华社周六报道，中共中央日前决定，蔡奇任北京市委书记；郭金龙任中央精神文明建设指导委员会副主任，不再兼任北京市委书记、常委、委员职务。

北京市十四届人大常委会第三十九次会议今日则决定，任命陈吉宁为北京市副市长、代理市长。

据北京市政府官网首都之窗介绍，蔡奇1955年12月出生，福建尤溪人，经济学博士。此前任北京市委副书记，北京市市长、市政府党组书记。

在此之前，蔡奇曾历任福建省三明市市长，浙江省衢州市市长、市委书记，台州市委书记，杭州市市长，浙江省常务副省长，中央国家安全委员会办公室常务副主任(正部长级)等职。

另据环保部网站介绍，陈吉宁出生于1964年2月，吉林梨树人，工学博士，教授。他曾于2012年1月任清华大学校长，2015年1月任环境保护部党组书记，2015年2月任环境保护部部长。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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