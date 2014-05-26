北京自发自还105亿地方债过半投向环境资源项目--报载

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京5月26日 - 北京日报上周六报导称，北京市今年将试点自发自还的105亿元人民币地方政府债券，其中超过一半的募集资金将投向环境资源项目。
报导援引北京市财政局局长李颖津称，地方债资金计划用于保障性安居工程、社会事业、交通基础设施和环境资源等方面。
在拟安排使用地方债的五大类24项重点项目中，环境资源类项目占比最大，共计10项安排资金55亿元，包括用于支持2014年平原造林30亿元，水利及水处理项目五个共16.5亿元，热力管线项目四个共8.5亿元。
“财政部2014年首次同意北京市试点自发自还地方政府债券，要求募集资金优先用于重大公益性项目支出，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目建设支出。”李颖津说。
报导称，上述105亿元地方债将将采用市场化招标方式组织发行，其中计划安排五年期42亿元，七年期31亿元，10年期32亿元。调整后，2014年市级预算安排可实现收支平衡，支出额度达到2,797.8亿元。
中国财政部上周公布，在2014年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，期限分别为五年、七年和10年。财政部要求，试点地区要进一步规范信息披露工作，按有关要求及时披露债券基本信息、财政经济运行及债务情况等。(完)
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
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