北京大暴雨死亡人数升至77人

北京市防汛抗旱指挥部近日通报，上周六(7月21日)暴雨已致北京境内77人死亡，并公布已确认身份的66位遇难者名单。北京防汛抗旱指挥部新闻发言人称，到目前为止搜寻工作已基本完成，遇难者人数不会再有大的增加。截至发布会，北京市尚未再接到新的失踪人员报告。