北京将执行更严格的机动车排放标准

路透北京1月23日 - 据新华社周三报道，北京计划从下月开始实施更严格的机动车排放标准，这是为控制空气污染出台的最新紧急措施之一。

新华社援引北京市环保局发言人方力的话报道称，北京将于2月1日起执行相当于“欧五”的“京五”机动车排放标准。

新标准适用于市场销售的新车和在京首次申领牌照的机动车，在用车不受影响。

对于未达到新标准要求的车辆，柴油车将自规定实施之日起停止在京销售和注册；轻型汽油车自３月１日起停止在京销售和注册。

北京市的私家车数量依然处于快速增长中。

新华社报道称，北京市机动车总数很可能将在2015年前从现有的520万辆达到600万辆。

实施“京五”排放标准后，轻型汽油车、重型柴油车单车氮氧化物排放与“京四”相比均将下降40%左右。（完）

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