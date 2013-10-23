北京环保官员称哈尔滨近日重污染与气候条件有关

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月22日 - 北京市环保局副局长方力周二表示，严峻的气候条件正影响中国应对持续的空气污染危机。
各大城市的空气质量成为中国领导人日渐关注的问题。越来越富裕的城市人口反对不惜一切代价实现增长的经济模式，因这种模式导致中国的空气、水和土壤受到污染。
过去几年中国政府宣布了很多治理污染的计划，但并未取得明显进展，特别是在中国的北部和东北部地区。
拥有1,100万人口的东北城市哈尔滨周一因严重空气污染几乎陷入瘫痪，哈尔滨部分地区PM2.5指数一度高达1000，是世界卫生组织建议健康水平的约50倍。
在关于北京市空气重污染应急预案新闻发布会上，方力谈到哈尔滨近日重度污染时说：“这个重度污染首先是源于气候条件。”
方力指出，哈尔滨供暖第一天恰恰遇到大雾，这是紧密相关的。
但他说：“如果仅仅以供暖等于重污染这样推断，整个冬天就都是（重污染），（这是）不可能的。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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