北京国际电影节力邀国际大腕提升格调

4月16日，在北京第五届国际电影节的开幕式上，美国动作明星施瓦辛格走上红毯。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京4月16日 - 第五届北京国际电影节本周四开幕，马可·穆勒（Marco Mueller）担任首席顾问，诸多明星大腕评委助阵。组织者希望这将提升该电影节的格调。

开幕式上，动作明星施瓦辛格在一众粉丝欢呼中，走过红毯上台致辞。

今年初，马可·穆勒被任命为电影节首席顾问，引发外界关注。穆勒曾担任威尼斯电影节和罗马电影节主席。

穆勒中文流利，曾担任电影《无主之地》（No Man's Land）的制片人。该片荣获2002年奥斯卡“最佳外语片奖”。

法国导演吕克·贝松担任评委会主席。评委会成员包括俄罗斯导演费多尔·邦达尔丘克（Fedor Bondarchuk）、香港导演陈可辛以及美国编剧罗伯特·马克·卡门（Robert Mark Kamen）。

北京国际电影节组委会常务副秘书长赵志勇称，吕克·贝松过去几年里与中国电影业已有诸多合作，他很了解中国电影市场、中国电影和中国观众，这也是他欣然接受邀请的原因。

据美国电影协会，去年中国电影票房收入增长了34%至48亿美元，得以巩固全球第二大电影市场的地位。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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