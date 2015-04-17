北京国际电影节力邀国际大腕提升格调

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月16日 - 第五届北京国际电影节本周四开幕，马可•穆勒（Marco Mueller）担任首席顾问，诸多明星大腕评委助阵。组织者希望这将提升该电影节的格调。
开幕式上，动作明星施瓦辛格在一众粉丝欢呼中，走过红毯上台致辞。
今年初，马可•穆勒被任命为电影节首席顾问，引发外界关注。穆勒曾担任威尼斯电影节和罗马电影节主席。
穆勒中文流利，曾担任电影《无主之地》（No Man's Land）的制片人。该片荣获2002年奥斯卡“最佳外语片奖”。
法国导演吕克·贝松担任评委会主席。评委会成员包括俄罗斯导演费多尔·邦达尔丘克（Fedor Bondarchuk）、香港导演陈可辛以及美国编剧罗伯特·马克·卡门（Robert Mark Kamen）。
北京国际电影节组委会常务副秘书长赵志勇称，吕克·贝松过去几年里与中国电影业已有诸多合作，很了解中国电影市场、中国电影和中国观众，这也是他欣然接受邀请的原因。
据美国电影协会，去年中国电影票房收入增长了34%至48亿美元，得以巩固全球第二大电影市场的地位。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料