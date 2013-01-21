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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 21日 星期一 11:05 BJT

北京将出台新规应对空气污染

据新华社报道，北京将出台新的《北京市大气污染防治条例》。新条例将把一些以前实施的临时性措施定为正式规定，譬如在空气污染严重到一定程度时，要求某些工厂停产、减少燃煤以及禁止某些机动车上路等。首都空气质量下降，已引发民众强烈不满。路透

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