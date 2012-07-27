北京境内因大暴雨死亡人数升至77人

路透北京7月27日电---中国北京市防汛抗旱指挥部近日通报,上周六(7月21日)大暴雨已致北京境内77人死亡,并公布已确认身份的66位遇难者名单.

新华社周四晚间援引北京防汛抗旱指挥部新闻发言人称,到目前为止,对受灾现场的搜寻工作已基本完成,遇难者统计人数不会再有大的增加,截至发布会,北京市尚未再接到新的失踪人员报告.

河北省保定市防汛抗旱指挥部亦在上日举行发布会称,"7·21"特大洪涝灾害是自1963年以来该市发生的致灾性最强、损失最惨重、基础设施破坏最严重的一次特大自然灾害.目前因灾死亡26人,失踪20人,农作物受灾总面积57万亩.

内蒙古呼和浩特市则称,该市遭遇罕见的强降雨已造成5人死亡.

北京市防汛抗旱指挥部新闻发言人并解释称,之所以至今才公布遇难者人数,是由於暴雨引发山洪泥石流,给遇难者搜寻工作带来极大困难,遇难者身份确认也需要经过反复调查、核实.

北京上周六发生暴雨到大暴雨天气,全市平均降水量创1951年以来有完整气象记录最大,全市周六平均降水量为170毫米,其中最大降雨点房山区河北镇达到460毫米.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

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