发改委官员称京津冀一体化不会强制疏散人口

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透北京11月6日 - 中国国家发改委发展规划司司长徐林表示，所谓“京津冀一体化将通过从北京向河北天津疏散人口来实现”的说法不实，中国16个特大城市要严控人口规模。
人民日报周四援引他的话称，政府不会通过行政手段将人疏散，而是通过优化公共资源配置，合理疏散特大城市功能，缩小不同规模城市之间的发展差距，引导人口合理分布。
根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出，严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模。1989年的《城市规划法》，市区和近郊区非农业人口50万以上的城市为特大城市，这种划分标准明显跟不上发展需要。
徐林表示，研究表明，城市人口规模200万-500万，最符合规模经济。根据新的《城市规模划分标准调整方案》，城区人口500万以上的城市为特大城市，目前全国有16个特大城市，这些城市下一步要严格控制人口规模。
这16个特大城市包括北京、上海、天津、广州、武汉、西安等，以直辖市和省会城市以及计划单列市为多。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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