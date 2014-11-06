发改委官员称京津冀一体化不会强制疏散人口

路透北京11月6日 - 中国国家发改委发展规划司司长徐林表示，所谓“京津冀一体化将通过从北京向河北天津疏散人口来实现”的说法不实，中国16个特大城市要严控人口规模。

人民日报周四援引他的话称，政府不会通过行政手段将人疏散，而是通过优化公共资源配置，合理疏散特大城市功能，缩小不同规模城市之间的发展差距，引导人口合理分布。

根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出，严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模。1989年的《城市规划法》，市区和近郊区非农业人口50万以上的城市为特大城市，这种划分标准明显跟不上发展需要。

徐林表示，研究表明，城市人口规模200万-500万，最符合规模经济。根据新的《城市规模划分标准调整方案》，城区人口500万以上的城市为特大城市，目前全国有16个特大城市，这些城市下一步要严格控制人口规模。

这16个特大城市包括北京、上海、天津、广州、武汉、西安等，以直辖市和省会城市以及计划单列市为多。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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