北京控股斥11亿美元入股俄油旗下油气开发分支 拓上游领域

路透香港11月9日 - 北京市政府掌控的北京控股(0392.HK)宣布，拟斥资11亿美元收购俄罗斯能源巨头--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)旗下油气开发分支Verkhnechonskneftegaz的20%股权，后者持有于俄罗斯联邦境内开发韦尔赫内琼斯克油汽田的牌照，为东西伯利亚最大油田之一。

北控主要在中国从事天然气业务、啤酒业务、污水处理及水务业务、固废处理业务，公司表示，是次收购通过其全资附属公司北京市燃气集团进行，收购乃公司拓展其价值链业务至石油及天然气上游领域的策略机会。

声明指，Verkhnechonskneftegaz在东西伯利亚拥有大量天然气储备，而各订约方有意探索向中国供应之可能性。因此，预期此项合作将带来明显协同效应。此外，北控称收购事项对公司提升向北京市供应天然气之安全性，以及提升公司在天然气分销行业之行业地位具有策略意义。

是项收购协议在中国国务院总理李克强及俄罗斯总理梅德韦杰夫见证下签署。

韦尔赫内琼斯克油汽田现时之C1+C2可采储量为1.73亿吨石油及凝析气以及1,150亿立方米天然气，现时石油生产水平为每年850万吨。

2015年度，Verkhnechonskneftegaz的除税后溢利为467.72亿卢布，2014年度为531.3亿卢布。

北控表示，收购代价将通过外部融资及/或公司内部资源拨付。

北控周二收报37.85港元，过去一个月及三个月股价分别跌3.8%和16.9%。（完）

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