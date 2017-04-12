北京三部门约谈15家房源信息网站 要求下架违规房源

路透北京4月12日 - 北京市住建委、北京市工商局、北京市网信办联合约谈链家网、我爱我家网等15家发布房源信息网站，对其发布虚假房源信息、违规代理房地产经纪业务等违法违规行为提出规范要求，要求其必须在周三24时前撤下明显存在违规信息的房源。

新华社周二晚间报导并援引北京市住建委称，要求各网站对发布的房源信息进行审查，必须撤下所有违规发布的房屋销售、房屋租赁信息；各网站对发布房源信息的房地产经纪公司，要核查营业执照、备案证明，不得为未经核查的房地产经纪公司提供信息发布业务。

“于4月12日24时前撤下明显存在违规信息的房源，如包含‘升值潜力无限’、‘商住两用’、‘学区房’、‘买一层送一层’、‘全款收房’等虚假宣传词汇的房源信息。”住建委称。

同时，各网站发布房源必须以房地产经纪公司名义发布，不得以“独立经纪人”个人名义发布；专业从事房地产经纪业务的网站，也必须申请营业执照及备案证明，守法经营。

北京市工商局则将对房地产项目广告进行专项整治。按照有关规定，房地产广告中不得有融资、变相融资等内容；不得含有升值投资回报的承诺内容；不得发布未经预售许可的房地产项目；不得含有能够为住户办理户口、入学等内容等。

北京市网信办则要求未取得互联网信息服务许可的网站不得从事互联网信息服务；获得互联网信息服务许可的网站，对于时政新闻信息只可进行转载，不得从事自行采编。

报导称，被约谈的15家网站为链家网、我爱我家网、房天下网、爱屋吉屋网、家园网、新浪乐居网、搜狐焦点房地产网、腾讯房产网、网易房产网、赶集网、安居客、58同城、房多多、侃家网、好屋中国等。

“（上述）三部门将于4月17日起开展执法检查，房地产行政主管部门依法查处房地产经纪公司发布虚假房源的行为，互联网行政主管部门依法查处违反上述规定要求的网站。”报导称。

在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。（完）