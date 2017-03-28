北京市今年自住房供地规模1.5万套以上 继续加大供应力度

路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。

新华社援引北京住房和城乡建设委员会相关负责人称，自住型商品房是北京独有的一种房屋类型，2013年至今年1月初，已累计推出项目69个，分配项目59个，摇号签约5.6万套，入市项目均价1.8万元/㎡。

此外，北京市2017年重要民生实事项目还包括完成3.6万户棚户区改造，建设筹集各类保障性住房5万套（户）以上，竣工6万套，更新改造100个老旧小区的供热管网。

北京市市长蔡奇此前曾表示，加大自住型商品房供应，发挥其改善民生、平抑房价的作用。

据北京住建委网站，自住型商品住房是指房地产开发企业通过“限房价、竞地价”等出让方式取得土地使用权，按照限定销售对象、限定销售价格的原则，满足居民自住性、改善性住房需求的商品住房。具有政策性住房和商品住房双重属性，但不属于保障性住房。

为抑制楼市过热态势，北京已祭出史上最严调控政策，包括实施购买二套房“认房又认贷”，首付比例提高至60%，北京地区离婚一年内房贷申请人均按二套房信贷政策执行，商业银行暂停对个人购买商办类项目的个人购房贷款等。（完）