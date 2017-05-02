消息人士称多家银行调高北京房贷利率

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
消息人士周二指出，这六家银行取消了首套房贷款的折扣，相当于借款成本增加。此前，首套房利率最低可按基准利率打九五折。
据消息人士表示，银行业者还将二套房的浮动利率提高10个百分点，执行较基准利率上浮20%。
分析师指出，这项措施具有重大意义，因为信用银根是影响短期价格趋势的最关键因素。
中原地产首席分析师张大伟表示，取消首套房利率折扣的作法，类似2011年及2014年房地产信贷收紧的情况。
“这有可能严重影响市场预期，”他称。
证券时报周二报导，中国银行(601988.SS)、农业银行(601288.SS)、工商银行(601398.SS)等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。
这些银行未立即证实上述变动。中国央行尚未回覆置评要求。(完)
(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。