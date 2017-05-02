消息人士称多家银行调高北京房贷利率

路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。

消息人士周二指出，这六家银行取消了首套房贷款的折扣，相当于借款成本增加。此前，首套房利率最低可按基准利率打九五折。

据消息人士表示，银行业者还将二套房的浮动利率提高10个百分点，执行较基准利率上浮20%。

分析师指出，这项措施具有重大意义，因为信用银根是影响短期价格趋势的最关键因素。

中原地产首席分析师张大伟表示，取消首套房利率折扣的作法，类似2011年及2014年房地产信贷收紧的情况。

“这有可能严重影响市场预期，”他称。

证券时报周二报导，中国银行(601988.SS)、农业银行(601288.SS)、工商银行(601398.SS)等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。

这些银行未立即证实上述变动。中国央行尚未回覆置评要求。(完)