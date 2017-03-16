焦点：北京楼市快速升温 调控政策箭在弦上或直指二手房

撰写 宿泱韫

路透北京3月16日 - 当朋友圈被感叹京城居大不易的情怀文刷屏，当街头巷尾聊天三句不离买房卖房时，不用看指标也知道：北京的楼市又火起来了。尽管春节过后本就是传统的购房旺季，但北京二手房交易热络、房价涨势凌厉还是让不少人感叹“看不懂”，尤其考虑到同为一线城市的上海和深圳并没有因楼市而全民躁动。

在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”之际，部分地区近期已加入限购大军或进一步升级调控，以遏制楼市过快上涨之势；而据接近决策层的消息人士透露，北京很快也将出台调控措施，预计新一轮调控主要针对二手房市场。

“真是抢房，太恐怖了。”周末刚在东五环外看过房的马女士说，“最夸张的是（同一小区）周六和房东谈还能砍价，谈下一两万，到了周日，全在加价，五万10万地加。”

马女士打算买总价500万左右的首套，她心仪的小区多为两居、小三居的刚需盘，房东以年轻人居多，五六年前入手的单价不过每平方米几千一万，但现在单价已在6万元人民币以上，现在卖房以置换到市区为主。马女士三天里密集看的十几套房基本售罄。

而在市区北三环从事房屋中介业务的小刘，对于三环上某老破房（非学区）一周内房价涨破10万并快速售出表示很震惊，已有多年经验的她说“我也不是很理解”。

“快了，（北京楼市调控）政策已经往市里报了，很快会出来。”一位接近决策层的消息人士周三对路透表示。

北京市市长蔡奇此前曾表示，今年将加大普通商品房供给，确保房价环比不增长。从国家统计局公布的1月房价数据看，北京市新建商品住宅价格指数环比持平，新房市场持稳；但另一方面，二手房价格仍在温和上升，1月北京二手住宅价格指数环比升0.8%，同比涨幅则达到34.6%。

对比同为一线城市的上海和深圳，1月的二手住宅价格指数均下滑，环比分别跌0.4%和0.1%，呈现较平稳的发展态势，同比涨幅则分别为28.7%和12.8%。

不过中原地产首席分析师张大伟认为，当前的北京楼市和去年同期没法比，“去年这会儿是火爆，现在只是升温。价格确实是上去了些，但价格到高位后成交量很难再上了。”他强调，现在没有数据，说的一般是感性认识，还是要等数据出来。

在北京二手房交易市场上占据半壁江山的链家地产，2月底开始不再在其手机APP上公布该机构的日成交量。2月链家成交量为11,981套，历史比较并不算高，当然这其中也有春节假期因素。

而中国指数研究院统计的北京新房成交量还在下降，2月27日-3月5日当周，北京商品住宅（剔除保障性住房）成交262套/3.73万平方米，面积环比下跌69.32%。价格方面，剔除保障性住房影响，当周商品住宅成交均价为34,918元/平方米，环比下跌14.33%。

**剑指二手房**

业界普遍认为，北京已进入存量房交易时代，二手房占比在八成上下，新房占比小且现在多分布在五六环以外的郊区。对于新房市场，政府有较强的控制力，可以通过暂缓发放预售证等方式来限制房价涨幅，二手房的调控则要复杂得多。

业内人士多提及，供给方面，北京去年土地供应降至近五年最低，而今年全市计划供地3,900公顷，比去年计划减少200公顷；需求方面，相对于上海和深圳，北京的信贷条件稍宽松，置换改善需求旺盛。

上海去年11月29日起，将居民家庭购买首套住房申请商业贷款的首付款比例调整为不低于35%；同时对二套房商贷认购标准，确定为认房又认贷。

由于北京房价已处于高平台，超出很多人的购买力，当前火热的成交很大程度由改善换房促成，业界多预计，北京大概率会跟随上海步伐实行认房又认贷，平抑旺盛的改善需求。

“市场发展像上了一条在急流中行进的船，靠自身可能渡过急流也可能触礁，政府作为掌舵者自然不愿意船触礁，只能不断调整方向，但是不是这样船就能驶向安全港湾？舵手也不确定。”前述接近决策层的消息人士表示。

**限购城市扩围**

今年政府工作报告明确，加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地，规范开发、销售、中介等行为，遏制热点城市房价过快上涨。在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，两会期间及之后，又有多个县市加入楼市调控大军。

本周三江西省赣州市成为南昌之后该省第二个限购城市，稍晚山东青岛市宣布实施限购限贷政策，同时提高贷款最低首付比例；江苏省会南京亦进一步调整住房限购政策，在主城区范围内，暂停向已拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭出售住房。

此前已有不少热点周边县市出台调控措施，包括环北京的涞水和涿州、环上海的嘉善、环南京的滁州、环福州的连江等，体现出热点城市需求外溢的迹象。而杭州、南昌等热点城市也在进一步升级限购。

决策层也展现出对中国房地产平稳发展的决心。在两会答记者问结束时，当被问及如何看待现在房价上涨问题时，国务院总理李克强表示，“房地产市场会平稳健康发展。”

清华大学房地产研究所所长刘洪玉在中国指数研究院的一次论坛上表示，中国房地产正处于增量向存量转换的深度调整期，将持续以供给侧改革为主线实现市场动态均衡。

“可预见，围绕房地产市场供给、需求及市场交易行为的一系列制度建设将步入快车道，房地产行业将在总体平稳间发展的基调中逐步实现深度调整。”他说道。（完）